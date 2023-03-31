«Нервная система Дина стабильнее». Раджабов оценил шансы участников матча за титул – 2023

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов высказался о борьбе Яна Непомнящего и Дина Лижэня за титул чемпиона мира по шахматам — 2023.

«Очень равный матч, очень! Отдаю небольшое предпочтение китайскому гроссмейстеру исключительно из-за нервной системы, которая у него, на мой взгляд, чуть стабильнее. Ну и стиль у него чуть посуше, многие позиции играет близко к Карлсену. Но Ян в отличной форме, играет очень сильно. В процентном соотношении я дал бы примерно от 55 на 45 до 52 на 48 в пользу Дина. Многое может решиться в одной партии. Если Карлсен всегда играет до конца, то тут кто-то может сломаться.

Большое преимущество Яна в том, что он уже играл матч за звание чемпиона мира. Он не будет подходить к самому процессу с таким пиететом, не будет столько скованности, сколько, вероятно, было в матче с Карлсеном. Плюс для обоих соперников играть друг против друга лучше, чем против Магнуса в лучшей форме. Мотивация и у того, и у другого будет очень высокой», — сказал Раджабов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.