«У Непомнящего есть одно большое преимущество». Теймур Раджабов – о жизни и шахматах

Матч за титул чемпиона мира по шахматам – 2023 уже совсем близок. В нём сойдутся победитель и второй призёр Турнира претендентов – 2022 Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. И буквально в шаге от битвы своей жизни остановился знаменитый азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, который прошлым летом на турнире в Мадриде занял третье место.

Раджабов входит в топ-10 мирового рейтинга и не оставляет мечту о завоевании титула, но пока будет смотреть за матчем Яна и Дина со стороны.

«Чемпионат» расспросил Теймура обо всём: о предстоящем противостоянии за корону, отказе Магнуса Карлсена от борьбы за титул, слухах о его баснословном богатстве, поездке в Москву на «Шахматные звёзды», увлечении Наполеоном, любви к футболу, вредных привычках и многом-многом другом.

Получилось очень интересно. Прочитайте целиком – не пожалеете!

«Меня возили как VIP-персону с мигалками»

– Теймур, все уже говорят про чемпионский матч, а мы давайте начнём с экстрима, пусть и шахматного. Этой зимой российские гроссмейстеры Михаил Кобалия и Володар Мурзин сыграли на морозе –52°С на открытом воздухе. У вас было нечто столь же экстремальное в шахматах?

– В плане самочувствия самую экстремальную партию я провёл на чемпионате мира – 2004 в Ливии против Леньера Домингеса. Там была жара, у меня воспалилось среднее ухо. Первую партию я проиграл, а вторую в таком состоянии выиграл. Меня реанимировали всеми возможными средствами. Я пришёл на партию в чёрных очках, потому что у меня сильно слезились глаза. Ко мне подошёл арбитр и поинтересовался, всё ли в порядке? Я понимаю его удивление. Играть в чёрных очках на сцене в такую жару… Но партию я выиграл, а потом и весь матч. В Ливии тогда я вместе с Веселином Топаловым стал бронзовым призёром, награды вручались тем, кто уступил в полуфинале чемпионата мира.

– Что ещё запомнилось с того турнира?

– Меня тогда возили как VIP-персону с мигалками, специальным сопровождением. Правда, на скорой помощи.

– Вам не чужды зимние виды спорта? Чем-то увлекаетесь?

– Не чужды, мне очень нравится кататься на коньках. Но, учитывая мою уникальную способность сломать что-то в самой простой ситуации, стараюсь этого избегать. С детства отец меня ограждал от экстрима, поскольку играть турниры со сломанной рукой или ногой – такое себе удовольствие. Я очень увлекался большим теннисом, однако тоже получал травмы – сорвал колено, тянул связки с менисками. Всякое бывало. Я и сам чувствую, что мне от экстремальных и травмоопасных видов нужно держаться подальше.

Теймур Раджабов Фото: из личного архива Раджабова

– Свою нынешнюю физическую форму как оцените?

– Наверное, на 3-4 балла по 10-балльной шкале. Мне нужно приходить в себя, чтобы играть на высшем уровне. Как показывает практика, сейчас успехов больше достигают худые гроссмейстеры, многие худеют. Ян Непомнящий, который готовится к матчу за звание чемпиона мира, тоже сбрасывает килограммы. А я сейчас вешу, как Дин Лижэнь и Аниш Гири вместе взятые (смеётся). Конкурировать в такой форме сложно, шахматы всё больше становятся спортом. Выносливость, само самочувствие и физическая форма многое значат. Знания у многих примерно одинаковые, а решают такие факторы, как психологическое состояние, уверенность, настрой, физика. Так что мне предстоит проделать большую работу, чтобы к турнирному циклу быть в форме. Это не просто обещание, которое люди обычно дают сами себе и забывают. Это необходимые шаги, которые мне нужно сделать. Я привык, если поставил себе цель, двигаться в данном направлении.

– Вы сказали, что Ян Непомнящий сбрасывает килограммы. К матчу с Магнусом Карлсеном он худел, но в итоге сыграл неудачно. А на турнире претендентов вернулся в свою привычную форму и был неудержим.

– Ну с Карлсеном разные шахматисты играли и в разной физической форме, но он всех обыграл. Так что не думаю, что вес Яна как-то повлиял на результат того матча. Но, мне кажется, правильный подход – быть в хорошей физической форме. С другой стороны, я помню, что перед какими-то турнирами был в великолепной форме, а играл плохо. Шахматы связаны с мозговой деятельностью и тем отличаются от других видов спорта. Если в теннисе ты выйдешь на корт с весом под 200 кг, вряд ли сможешь обыграть Новака Джоковича. А в шахматах такое возможно, и чемпионы мира у нас были разные, и вес их сильно отличался. Но шахматы всё больше становятся профессиональным спортом, и шансы на победу увеличиваются, когда ты в хорошей форме и отлично настроен. В целом же у нас просто микс факторов, которые влияют на результат. Прежде всего нужно в шахматы хорошо играть.

«Криштиану Роналду – историческая личность»

– Как лично вы форму набираете – ходите в зал, бегаете, отказываетесь от каких-то продуктов?

– В основном диетой и длительными прогулками. Для меня это наиболее комфортно, да и риск какого-то перелома на прогулках минимален. Могу побегать, поплавать, но ничего сверхсерьёзного. Раньше был большой теннис, однако теперь колено не позволяет играть. Пока мениск окончательно не порвётся, операцию делать не буду. И в таком состоянии ходьба – оптимальный вариант. Да и вес нужно сбросить, чтобы нагрузка на колено была не такой серьёзной. А то можно стать «железным человеком», когда у тебя искусственные части тела. Зашёл в супермаркет и говоришь: «Мне новое колено, пожалуйста», купил, поменял и пошёл дальше. Не хочется доводить то такого состояния, как у Энди Маррея, раз уж мы про большой теннис заговорили.

– За крупными турнирами следите? Смотрели Australian Open?

– За последним не особо следил, хотя до этого два десятка лет смотрел постоянно. Удобно было, поскольку в Вейк-ан-Зее всегда играл, а турниры по датам совпадали. Посмотрел с утра – пошёл на партию. Иногда нам арбитры даже замечания делали, когда мы с Александром Грищуком и Владимиром Крамником во время очередного тура не шахматы обсуждали, а теннис. В принципе, ничего не меняется, Джокович выиграл, как обычно.

– А за каким-то ещё видом спорта так же пристально следите?

– Смотрю финалы больших футбольных турниров. Так что чемпионат мира в Катаре смотрел. Болел за Бразилию, как и всегда. Но если бы играл Азербайджан – болел бы за свою сборную. Когда вылетают те, за кого болеешь, просто смотрю за конкретными игроками. В Катаре наблюдал за игрой Килиана Мбаппе. За таким футболистом просто невозможно не смотреть. То, что он и Лионель Месси делали на поле – фантастика. Рад за Месси, что он в своей гениальной карьере теперь выиграл всё.

– В споре Месси или Роналду вы за кого?

– Я – «роналдист». Читал статью, в которой девушка из модельного бизнеса, встречавшаяся Криштиану, рассказывала, как он следил за своим телом, как после каждого перелёта принимал ванну со льдом, в «Реале» первым приезжал на тренировку и так далее. Суперпрофессионал. Историческая личность в своём виде спорта и полностью заслуживает свои титулы. На таких людей равняются сотни миллионов. Роналду своим примером показал, чего можно достичь. Я вообще довольно внимательно отслеживал весь его спортивный путь. В октябре ездил в Мадрид на «класико» между «Реалом» и «Барселоной». К сожалению, ни Роналду, ни Месси на поле не было, но впечатления незабываемые.

– Нет ли у вас ощущения, что карьера Криштиану Роналду заканчивается не совсем так, как могла бы?

– Есть такое. Он многого добился, но выиграть чемпионат мира… Футбол – командная игра. В Катаре сборная Аргентины играла здорово. Но многое и от везения зависит. Если бы французы на последних секундах реализовали 100-процентный момент, мы бы сейчас говорили, что Месси уже никогда не выиграет титул чемпиона мира. А этот титул не выиграет Роналду. Однако спортивную жизнь он прожил великолепную.

– Задам вопрос «роналдисту»: Месси – величайший в истории?

– Объективно – да. После победы на чемпионате мира в этом нет сомнений. До ЧМ-2022 я предпочтение отдавал Криштиану, но после победы в финале Месси всем всё доказал.

«Шахматы в тренде. Даже в супертренде!»

– Теймур, вы любите скорость?

– Скорость люблю, но стараюсь с этим не перебарщивать.

– В Баку уже несколько лет проходит этап Формулы-1, который многие считают одним из самых интересных в чемпионате. Удавалось там побывать?

– Да! Меня много раз приглашали на Формулу-1, однако очень часто это совпадало с турнирами, в которых я играл. Но, к счастью, в Баку я посмотрел на «Королевские гонки». Элитарное зрелище. Особенно пит-стопы. Это какая-то нереальная слаженность работы. На такой трассе, где длинная прямая на бульваре, где много поворотов, получаются интереснейшие гонки. Когда был совсем маленьким, за Формулой-1 следил более пристально, болел за Айртона Сенну и Михаэля Шумахера – идолов в автогонках.

– Не было желания прокатиться пассажиром с кем-то из звёздных гонщиков?

– Прокатился бы с удовольствием. Уверен, что там в любом случае не могло быть гоночной скорости и тех рисков, на которые пилоты идут в гонке. В ОАЭ точно есть такая возможность, но не скажу, что мечтаю об этом. Когда мечту легко исполнить – не настолько интересна такая мечта.

– С кем из пилотов сыграли бы в шахматы? Может, не с автогонщиком, а вообще с кем-то из звёздных спортсменов?

– Скорее всего, с теннисистами. Может быть, с Роджером Федерером, за которого болел много лет. А также с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем. Вот с этой великой тройкой.

– Одновременно?

– Почему бы и нет? И не только сыграл бы с ними, но и просто пообщался бы с этими великими спортсменами. Мне удавалось перекинуться с ними парой слов, сфотографироваться, но передо мной и не стояло такой задачи – обязательно сесть и поговорить. Это было на «О2 Arena» в Лондоне во время Итогового турнира АТР. Мне очень интересно, действительно ли Новак Джокович неплохо играет в шахматы или просто имиджевые фотографии делает, когда с Борисом Беккером за доской сидит.

– Месси с Роналду тоже подобную фотографию сделали.

– Тут явно имиджевая штука. За дело же взялась Энни Лейбовиц.

– Но использовали шахматы, а не теннисные ракетки.

– Я скажу так: сейчас в мире происходит то, о чём мы долго мечтали – шахматы находятся в определённом тренде. Онлайн-движки, Youtube-каналы таких замечательных стримеров, как Хикару Накамура и других, позволяющие им зарабатывать деньги и подписчиков, выход сериала «Ход королевы», после него на игру, которую все знали давно, посмотрели с другой стороны – это повлияло на популярность. Где-то я читал, что после «Хода королевы» 60 млн домохозяйств приобрели шахматы. У меня многие родители спрашивали, как правильно начать заниматься шахматами. Не знаю, почему нужно было так долго ждать, но шахматы заслуживают своего высокого места в спорте – умная игра, влияющая на принятие решений. Если ты начинаешь играть в шахматы, то становишься пожизненным любителем, если не идёшь в профессионалы. Очень хорошее занятие для детей и подростков. Да, во мне говорит, мягко говоря, предвзятость к виду спорта, но шахматы – это круто и модно. Неважно, благодаря чему популярность игры сейчас выросла. Шахматы в тренде. Даже в супертренде, когда их используют для фотографии с величайшими футболистами планеты перед чемпионатом мира!

– Раз шахматы в тренде, когда в этом виде спорта будет столько же денег, сколько в Формуле-1? Ну или хотя бы на один порядок меньше.

– Это уже сложный вопрос о шахматной политике. На мой взгляд, очень мало делается для того, чтобы шахматы были на том же финансовом уровне, что и многие другие международные федерации. Люди, отвечающие за проведение шахматных турниров, мероприятий, привлечение спонсоров, должны осознать свою ответственность, должны любить шахматы. Шахматисты должны быть уважаемыми в мире. Многие федерации в этом отношении проводят отличную работу. Не помню, сколько национальных федераций в ФИДЕ, но по этому количеству мы точно в топе. Конечно, нужно очень хорошо работать со спонсорами. А чтобы проводить такую работу, нужно желание. Нельзя просто прийти и попросить денег у человека, который может их дать на шахматы. Нужно показать концепцию, убедить человека, что получится отличный продукт. Это должно делаться командой. Воодушевлённой своей работой командой. В ФИДЕ такие люди есть, но их мало. Я сам понимаю, как и что нужно делать, но, поскольку планирую ещё какое-то время играть в шахматы на профессиональном уровне, заниматься этим времени нет.

«Самый яркий чемпион мира? Михаил Таль»

– Вы молодой человек, но в шахматах настолько давно, что при вас сменилось несколько поколений. На какой ступени шахматы по сравнению с тем, когда вы только начали завоёвывать место под солнцем?

– Глобальный интерес к шахматам сейчас выше. Как я уже сказал, это связано со стримингами, с онлайн-платформами, с развитием интернета, с сериалом. Будем объективны, это напрямую не связано с работой ФИДЕ, хотя в федерации над этим работают. Очень-очень много в своё время сделал Кирсан Илюмжинов, который на посту президента ФИДЕ и интересные турниры организовал, и объединил шахматы, когда титул чемпиона мира вновь стал единым. Аркадий Дворкович не так давно начал, но хорошие подвижки в его работе вижу. Я уверен, что ему под силу вывести шахматы на ещё более высокий уровень. У нас сейчас нет проблем с финансированием ни турниров, ни матчей. Но практически всё, что мы сейчас видим, в том числе и систему розыгрыша Кубка мира, – плоды работы Илюмжинова. Мы ему многим обязаны. А работу Дворковича рано оценивать, это нужно делать на каком-то длительном временном отрезке. Я знаю, что нынешний президент ФИДЕ очень много старается на благо шахмат. Другой вопрос, что у него получится и какие будут результаты? Увидим по прошествии определённого времени.

Теймур Раджабов Фото: из личного архива Раджабова

– Следующий Кубок мира пройдёт в Баку. А есть ли у Азербайджана намерение провести претендентский турнир или матч за звание чемпиона мира?

– Если бы в матче за звание чемпиона мира играл азербайджанский гроссмейстер, такое предложение от Баку сразу бы последовало. Я уверен. С точки зрения развития шахмат при поддержке президента страны Ильхама Алиева делается очень много. Наверное, после футбола шахматы в Азербайджане – один из главных видов спорта. Огромное внимание к выступлению даже юниоров и юношей. Порой об этом забываешь, но стоит одну партию проиграть, как сразу вспоминаешь, насколько высок в Азербайджане интерес к шахматам (улыбается). Со стороны государства огромная поддержка. К шахматистам в нашей стране относятся как к своего рода героям.

– На ваш взгляд, чемпионы мира всегда хорошо играли в шахматы?

– Чемпионы мира всегда играли хорошо, даже те, кто не вошёл в плеяду великих. Тот же Макс Эйве, например. Просто в конкретном моменте они могли не быть первыми в мире и не выигрывали турниры. Не обязательно быть первым шахматистом мира, чтобы быть чемпионом мира. В данный момент и в последнее время это совпадало – Карлсен, Кaспаров* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата»), Крамник, Ананд — все лидировали. Но давайте возьмём предстоящий матч, в котором сойдутся Ян Непомнящий и Дин Лижэнь. Разве они выигрывают все турниры? Однако после матча кто-то из них станет чемпионом мира.

– Кто самый яркий чемпион мира в истории по вашему мнению?

– Михаил Таль. Невероятно яркий шахматист и человек. Выступал на высочайшем уровне, показывал невероятную тактическую игру. Обыграть Михаила Ботвинника в таком стиле – очень сильно и необычно. А если говорить о сильнейших за всю историю, выделил бы Роберта Фишера. Если же говорить о моих любимых шахматистах, то это Таль, Фишер и Анатолий Карпов. Мне очень жаль, что Фишер и Карпов не сыграли между собой матч. Это было бы великое противостояние.

«Небольшое предпочтение отдаю Дин Лижэню»

– Вы не сыграли на турнире претендентов в Екатеринбурге, но со стороны смотрели, как там побеждал Ян Непомнящий. На следующем турнире претендентов в Мадриде вы уже сами играли, а победил вновь Непомнящий. Сильно ли изменилась его игра?

– Вообще, Ян установил уникальное достижение. По-моему, два претендентских турнира подряд не выигрывал никто. В Мадриде он просто вне конкурса играл. За много туров до окончания было понятно, что он станет первым. Ян развил крейсерскую скорость, выиграл много партий, а потом спокойно доплывал до финиша. Остальные просто боролось за другие места. И тогда ведь не было известно, что, кроме первого, на чемпионский матч выходит и второй шахматист. Мы ведь не знали о решении Карлсена не играть матч с Непомнящим. Думаю, турнир сложился бы немного иначе, расскажи Магнус об этом раньше.

– Может быть, Карлсен не хотел своим заявлением перетягивать на себя внимание с участников турнира в Мадриде?

– Вообще, ты должен чётко знать, за что ты играешь. Одно дело, когда все мы знали, что только победитель сыграет в чемпионском матче, а совсем другое, когда ты узнаёшь постфактум, что и второе место будет играть. Было не очень приятно, честно говоря. Особенно после того, как я занял в Мадриде третье место. С другой стороны, всё было в рамках правил. Магнус имел полное право так поступить. Претензий к Карлсену с юридической точки зрения никаких нет. Всё остальное – моральные измышления и догадки.

– Кто будет фаворитом в матче Непомнящий – Лижэнь?

– Очень равный матч, очень! Небольшое предпочтение отдаю китайскому гроссмейстеру исключительно из-за нервной системы, которая у него, на мой взгляд, чуть стабильнее. Ну и стиль у него чуть посуше, многие позиции играет близко к Карлсену. Но Ян в отличной форме играет очень сильно. В процентном соотношении я дал бы примерно от 55 на 45 до 52 на 48 в пользу Дина. Многое может решиться в одной партии. Если Карлсен всегда играет до конца, то тут кто-то может сломаться.

У Яна есть большое преимущество в том, что он уже играл в матче за звание чемпиона мира. Он не с таким пиететом будет подходить к самому процессу, не будет столько скованности, сколько, вероятно, было в матче с Карлсеном. Плюс для обоих соперников играть друг против друга лучше, чем против Магнуса в лучшей форме. Мотивация и у того, и у другого будет очень высокой.

– Обычно гроссмейстеры в тайне держат составы своих команд. Будете ли вы помогать кому-то из участников матча?

– Нет. И не хотел бы. В принципе, это не моя тема. Я не представляю, как в шахматном плане работать на другого человека. Многие мои коллеги, которые постарше, проходили этот путь, работали в командах. Тот же Владимир Крамник, Вишванатан Ананд кому-то помогали. Наверное, в какой-то момент меняется сознание. Но я такого не представляю в данный момент. Есть более весёлые вещи, которыми можно заниматься. Может быть, мне было бы интересно заниматься с каким-то гениальным ребёнком, у которого есть способности выйти на топ-уровень, но не с коллегами. Возможно, с возрастом моё отношение к этому тоже поменяется.

«Магнус должен нести за шахматы ответственность»

– Год назад вы прогнозировали, что Магнус Карлсен не откажется от титула чемпиона мира. Норвежец ваш прогноз опроверг. Удивились?

– Очень сильно. Об этом много говорили, были всякие косвенные признаки, но я надеялся, что это невозможно. Для шахмат это большая потеря. Магнус – человек, который всю жизнь посвятил шахматам и должен нести за них ответственность, тем более как чемпион мира. Это негативная ситуация для шахмат.

– Такое решение Карлсена девальвировало титул чемпиона мира?

– Наверное, у него нет интереса и мотивации, когда уже всех обыграл. Непонятно, что ему доказывать. Если бы он вновь выиграл, что бы сказали в мире? Победил Непомнящего, которого уже обыгрывал? Всё-таки перед их первым матчем был невероятный ажиотаж, в первых партиях шла дикая борьба. Всё было интересно. Сейчас было бы не так. Решение Карлсена нужно уважать. Он – один из величайших игроков в истории. Наверное, ему просто скучно как человеку. Может быть, в случае изменения формата системы отбора и самого матча он ещё и вернётся.

– Достижима ли цель Магнуса Карлсена в 2900 пунктов рейтинга?

– Наверное, достижима. Не знаю, достигнет ли её Магнус. Наверное, с девальвацией и инфляцией рейтингов это возможно, ведь сейчас шахматистов 2700+ гораздо больше, чем раньше. Но это трудная задача, конечно. Последить за его попыткой будет интересно.

– А что вас мотивирует играть дальше и дальше?

– Я не терял и не теряю интерес к шахматам. Мне интересно играть, совершенствоваться, находить что-то новое, смотреть новые позиции. В идеале хотелось бы стать чемпионом мира – это единственное звание, которого у меня нет. Кубок мира я выигрывал, супертурниры тоже. Я просто шахматы очень сильно люблю. Не представляю себя без них. Даже когда возникали мысли об уходе, а такое было, хорошие результаты возвращали меня обратно.

«Наполеон – очень интересная для меня личность»

– Издание The Chess Journal назвало вас одним из самых состоятельных шахматистов мира. Оценка вашего состояния в $ 20 млн близка к истине?

– Это слухи. Плохая журналистская работа.

– Ваш основной источник дохода – шахматы?

– Я занимаюсь разными направлениями и не сравнивал доходы от этих видов деятельности. Не могу точно сказать.

– Гроссмейстер вашего уровня, класса и статуса может жить только за счёт шахмат? Александра Костенюк утверждает, что «Порше» на заработки не купить.

– Безусловно, ведущие гроссмейстеры могут жить только за счёт шахмат. С Александрой я полностью согласен. Эту ситуацию нужно менять. В женских шахматах гораздо меньше денег, чем в мужских. Такая же проблема была и в теннисе, пока официально не уравняли призовые. В шахматах над этим ещё предстоит огромная работа. Так быть не должно. Профессионалы и в мужском, и в женском зачётах, особенно топ-уровня, должны зарабатывать так, чтобы жить хорошо.

– Вы как-то говорили, что один из ваших талисманов – статуэтка Наполеона с острова Корсика, которую вы возите везде. Как она у вас появилась?

– Я вообще увлекался исследованием жизни Наполеона – книгами, фильмами, исследованиями. Мне он был интересен как исторический персонаж. Безусловно, гений, экстраординарный человек, но и минусов у него было достаточно. Как-то я поехал на Корсику, посещал музей, ходил везде, тогда и приобрёл. Для меня очень интересная личность. Наверное, одна из самых интересных вместе с Александром Македонским.

– Кого бы вы назвали Македонским и Наполеоном в истории шахмат?

– Фишер – Наполеон, особенно в плане того, как он начал свою карьеру и как закончил. Разное время, разные поступки, разные высказывания, но всё же. Таль – это Македонский. Очень яркий взлёт, звание чемпиона мира, а дальше как будто другой человек.

«Все мои партии – подготовка к турниру претендентов»

– В таком сугубо индивидуальном виде спорта, как шахматы, соперники могут быть близкими друзьями?

– Могут. Но на высоком уровне это огромная редкость. Все конкурируют между собой, исключений практически нет. В более позднем возрасте – да, как Ананд с Крамником, Гельфанд с Крамником. Когда они сами играли на высоком уровне, близкой дружбы не было.

– Вы приезжали в Москву на турнир «Шахматные звёзды». Использовали его в качестве площадки для экспериментов? Насколько серьёзная борьба шла?

– Борьба была достаточно серьёзная, ведь это прекрасная возможность и для российских шахматистов, и для всех, кто готовился к серьёзным соревнованиям. Для меня этот турнир был возможностью совершенствоваться, проверить что-то новое, понять, что работает, а что нет. Явно увидел те моменты, которые нужно убирать. Выкладывались мы все по полной программе.

– На таких турнирах тоже устаёте?

– На крупнейших соревнованиях другая мотивация, другие цели, и нервная система иначе реагирует. Здесь же немного другие задачи были. В идеале нужно начинать с плохих результатов и заканчивать хорошими, чем начинать хорошо и заканчивать плохо. Это многого касается, не только шахмат.

– Профессиональные спортсмены всегда говорят, что любая победа мотивирует, любое поражение расстраивает. На турнире в Москве то же самое было?

– Конечно. Кому нравится проигрывать? Но если подходить к результатам в целом, я все партии рассматриваю как этап подготовки к претендентскому турниру или другим важным соревнованиям. Конечно, я не убиваюсь после поражения, но смотрю, где и что можно улучшить, чтобы это положительно сказалось на результате.

– У вас есть вредные привычки?

– Давать интервью (смеётся). Отнимает много времени, энергии, а ещё тебя часто перефразируют, что в итоге кому-то не понравится. Привычка вредная, но вынужденная.

– Есть что-то, о чём вы жалеете, оглядываясь на свою карьеру?

– Наверное, подход к определённым турнирам был неправильным. Даже тренерский состав, который нужно было менять. Там, где можно было выступить очень хорошо, потому что я был в отличной форме, но не выступал. Например, турнир претендентов в Лондоне в 2013-м. Но в целом я ни о чём не жалею. У меня хорошая, интересная карьера. Да я и продолжаю заниматься любимым делом и буду делать это с ещё большей мотивацией.