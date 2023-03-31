Теймур Раджабов: к шахматистам в Азербайджане относятся как к героям

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов рассказал об отношении правительства к шахматам в его родной стране.
«Если бы в матче за звание чемпиона мира играл азербайджанский гроссмейстер, от Баку сразу последовало бы предложение принять этот матч, я уверен. С точки зрения развития шахмат при поддержке президента страны Ильхама Алиева делается очень много. Наверное, после футбола шахматы в Азербайджане – один из главных видов спорта. Огромное внимание к выступлению даже юниоров и юношей. Порой об этом забываешь, но стоит одну партию проиграть, как сразу вспоминаешь о том, насколько высок в Азербайджане интерес к шахматам (улыбается). Со стороны государства огромная поддержка. К шахматистам в нашей стране относятся как к своего рода героям», — рассказал Раджабов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
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