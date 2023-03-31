Волейболисты «Факела» обыграли «Урал» и вышли в четвертьфинал чемпионата России

Волейболисты новоуренгойского «Факела» вышли победителями из стыковых матчей чемпионата России с уфимским «Уралом». После победы в домашнем матче квалификационного раунда со счётом 3:1 в ответной встрече «Факелу» необходимо было взять только две партии, чтобы оказаться в четвертьфинале. Клуб из Нового Уренгоя одержал победу со счётом 3:1 (25:22, 22:25, 28:26, 25:17).
Напомним, казанский «Зенит», московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» напрямую вышли в четвертьфинал по итогам регулярного чемпионата. А команды, занявшие места с пятого по 12-е, разыгрывают остальные четыре путёвки в квалификационном раунде. Ранее сегодня по итогам стыковых матчей место в четвертьфинале завоевал нижегородский АСК.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Квалификационный раунд. Ответный матч
«Урал» (Уфа) – «Факел» (Новый Уренгой) – 1:3 (22:25, 25:22, 26:28, 17:25).
Первый матч – 1:3.
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