«Ленинградка» обыграла «Заречье-Одинцово» и стала 4-й по итогам регулярного ЧР

Матчем в Подмосковье стартовал 26-й, заключительный, тур предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. «Ленинградка» на выезде обыграла «Заречье-Одинцово» со счётом 3:1 (20:25, 25:18, 25:20, 25:22).
«Ленинградка» с 18 победами стала четвёртой в регулярном чемпионате и вышла в плей-офф. «Заречье-Одинцово» с шестью победами – 13-е. Подмосковная команда сыграет в матчах плей-аут.
Четвертьфинальные серии до двух побед начнутся 5 апреля, матчи на вылет пройдут 20–23 апреля на площадке команды, занявшей 11-е место на предварительном этапе.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 26-й тур
«Заречье-Одинцово» (Московская обл.) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:20, 18:25, 20:25, 22:25).
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