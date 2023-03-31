«Белогорье» стало последним четвертьфиналистом мужского ЧР по волейболу

Последним четвертьфиналистом чемпионата России по волейболу стало «Белогорье». Если первый из стыковых матчей белгородская команда выиграла у «Газпрома-Югра» только на тай-брейке, то для победы во втором матче хватило трёх партий — 3:0 (27:25, 25:22, 25:23).

Напомним, казанский «Зенит», московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» напрямую вышли в четвертьфинал по итогам регулярного чемпионата. А команды, занявшие места с пятого по 12-е, разыгрывали остальные четыре путёвки в квалификационном раунде.

Ранее сегодня по итогам стыковых матчей место в четвертьфинале завоевали нижегородский АСК, новоуренгойский «Факел» и «Динамо-ЛО».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Квалификационный раунд. Ответный матч

«Белогорье» (Белгород) – «Газпром-Югра» (Сургут) – 3:0 (27:25, 25:22, 25:23).

Первый матч – 3:2.