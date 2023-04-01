Волейбольный агент: Федоровцева в Турции звезда, а звёзд облизывают везде

Агент Владимир Касторнов высказался об отношении к российским волейболисткам Арине Федоровцевой и Ирине Воронковой в Турции. Спортсменки выступают за клубы «Фенербахче» и «Экзачибаши» соответственно.
«Они, безусловно, там звёзды. К ним приковано внимание. Но они не в Европе, а в Турции, где к женскому волейболу приковано максимальное внимание. Это важно. И мы говорим о звёздах в топовых командах, а ведь, помимо этого, там есть ещё много команд, где играют наши игроки, и к ним никакого внимания там не приковано. И отношение совсем другое. Конечно, звёзд облизывают везде. Уверен, и у Воронковой, и у Федоровцевой нет никаких проблем с тем же бытом. Но, опять же, турецкий женский чемпионат — один из сильнейших в мире. Наверное, лишь с итальянским может сравниться. Там очень любят женский волейбол и к таким звёздам относятся по-особенному. Но требуют с них так же, как и с любого другого игрока. Вопрос не в отношении, а в требованиях, которые предъявляют к игрокам. У нас исторически с легионеров требовалось меньше. И вели они себя по-особенному. И им прощалось то, что не прощается российским игрокам. Это недопустимо.
Весь быт коллектива складывается из мелочей. Понятно, если один раз опоздал на пять минут — всякое бывает. Другое, если ты проспал на час, потому что вечером напился, — разные виды опозданий. Им всегда позволяется больше: они больше разговаривают, иногда пытаются лезть в тренерские дела, в коллективе кого-то будоражить. Опять же, это не везде, по-разному бывает. Если какой-то клуб задерживает зарплату, то, уверен, задержит в первую очередь российским игрокам. В последнюю очередь иностранцам. Как же так? Ведь иностранцу нужно платить, он же плохо скажет или санкции придут. Нездоровые отношения. Платить надо всем одинаково и вовремя», — сказал Касторнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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