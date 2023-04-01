Горячкина и Лагно одержали победы в 7-м туре Гран-при ФИДЕ в Индии
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В Нью-Дели (Индия) завершились все партии женского этапа Гран-при ФИДЕ. Обе российские шахматистки играли чёрными фигурами и одержали победы. Александра Горячкина нанесла поражение Нино Бациашвили, Екатерина Лагно была сильнее Наны Дзагнидзе. В партиях Бибисара Асаубаева – Хампи Конеру, Рамешбабу Вайшали – Харика Дронавалли были зафиксированы ничейные результаты.
Положение участниц после 7-го тура:
1. Бибисара Асаубаева — 4,5 очка из 6.
2. Чжу Цзиньэр — 4 из 6.
3. Александра Горячкина — 3,5 из 5.
4. Екатерина Лагно — 3,5 из 6.
5. Хампи Конеру — 3 из 6.
6. Полина Шувалова — 2,5 из 5.
7. Харика Дронавалли — 2 из 5.
8. Нана Дзагнидзе — 2 из 7.
9–10. Рамешбабу Вайшали, Нино Бациашвили — по 1,5 из 5.
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