Горячкина и Лагно одержали победы в 7-м туре Гран-при ФИДЕ в Индии

В Нью-Дели (Индия) завершились все партии женского этапа Гран-при ФИДЕ. Обе российские шахматистки играли чёрными фигурами и одержали победы. Александра Горячкина нанесла поражение Нино Бациашвили, Екатерина Лагно была сильнее Наны Дзагнидзе. В партиях Бибисара Асаубаева – Хампи Конеру, Рамешбабу Вайшали – Харика Дронавалли были зафиксированы ничейные результаты.

Положение участниц после 7-го тура:

1. Бибисара Асаубаева — 4,5 очка из 6.

2. Чжу Цзиньэр — 4 из 6.

3. Александра Горячкина — 3,5 из 5.

4. Екатерина Лагно — 3,5 из 6.

5. Хампи Конеру — 3 из 6.

6. Полина Шувалова — 2,5 из 5.

7. Харика Дронавалли — 2 из 5.

8. Нана Дзагнидзе — 2 из 7.

9–10. Рамешбабу Вайшали, Нино Бациашвили — по 1,5 из 5.