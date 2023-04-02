Казакевич: рекомендации МОК рассматриваются спортивными федерациями. Нам скажут, мы поедем

Биатлонистка Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область, высказалась о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Все рекомендации, которые даются, рассматриваются нашими спортивными федерациями. По сути, мы, спортсмены, ничего не можем на это ответить. Нам скажут, мы поедем, нам не скажут, мы не поедем. Мы выступаем за свою страну, а наша страна поддерживает нас: проводит все мероприятия. По сути, наше государство даёт нам возможность развиваться, тренироваться. Мы зависим только от решения наших федераций, которые скажут, будем мы выступать или нет.

Пока очень сложные предложения условий нашего выступления. Думаю, в дальнейшем всё изменится и МОК, возможно, поменяет свои рекомендации. Сейчас пока так, но в любом случае мы готовы вернуться на международную арену, вопрос в том, когда это произойдёт, когда нас будут готовы принять», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.