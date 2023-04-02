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«Минчанка» одержала волевую победу над «Уралочкой-НТМК» в матче женской Суперлиги

«Минчанка» одержала волевую победу над «Уралочкой-НТМК» в матче женской Суперлиги
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В Екатеринбурге завершился матч 26-го тура женской волейбольной Пари Суперлиги, в котором местная «Уралочка-НТМК» уступила «Минчанке» (2:3). Эта игра стала заключительной в регулярном чемпионате сезона-2022/2023.

Примечательно, что первые две партии уверенно остались за хозяевами, однако впоследствии белорусский коллектив продемонстрировал впечатляющую волю к победе, выиграв три сета подряд.

Пари Суперлига. Женщины. 26-й тур

«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Минчанка» (Минск) — 2:3 (25:21, 25:17, 16:25, 22:25, 12:15)

«Минчанка» набрала 29 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице по итогам регулярного сезона. Клуб из Екатеринбурга остался строчкой ниже с 21 очком, закончив чемпионат в зоне борьбы за выживание.

Пари Суперлига - предварительный этап (ж). 26-й тур
02 апреля 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Нет данных
Минчанка
Минск

Победителем регулярного чемпионата стало московское «Динамо», набравшее 69 очков.

Пари Суперлига. Женщины. Итоговая таблица
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