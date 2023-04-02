«Минчанка» одержала волевую победу над «Уралочкой-НТМК» в матче женской Суперлиги

В Екатеринбурге завершился матч 26-го тура женской волейбольной Пари Суперлиги, в котором местная «Уралочка-НТМК» уступила «Минчанке» (2:3). Эта игра стала заключительной в регулярном чемпионате сезона-2022/2023.
Примечательно, что первые две партии уверенно остались за хозяевами, однако впоследствии белорусский коллектив продемонстрировал впечатляющую волю к победе, выиграв три сета подряд.
Пари Суперлига. Женщины. 26-й тур
«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — «Минчанка» (Минск) — 2:3 (25:21, 25:17, 16:25, 22:25, 12:15)
«Минчанка» набрала 29 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице по итогам регулярного сезона. Клуб из Екатеринбурга остался строчкой ниже с 21 очком, закончив чемпионат в зоне борьбы за выживание.
Победителем регулярного чемпионата стало московское «Динамо», набравшее 69 очков.
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