Россиянка опять зажигает в Лиге чемпионов. Пушка Федоровцевой вывела команду в полуфинал

Даже в современных политических условиях некоторые спортсмены из России приковывают к себе внимание болельщиков со всей Европы. Среди них – волейболистки Федоровцева и Лазарева, играющие за «Фенербахче».

23 марта турецкий клуб в гостях проиграл итальянскому «Конельяно» в 1/4 финала Лиги чемпионов, но уверенно прошёл в следующий раунд. Всё дело в том, что команда из Турции в первом матче выиграла со счётом 3:0, и в ответной встрече им достаточно было взять лишь два сета.

«Фенербахче» справился с поставленной задачей без видимого труда, а россиянка Федоровцева стала главной героиней матча.

Не подача, а пушка страшная!

С самого начала первого сета «Фенербахче» обеспечил себе заметное преимущество, и в один из моментов счёт на табло был 11:3 в пользу турецкой команды. В итоге первая партия завершилась победой команды Лазаревой и Федоровцевой, которая уже в первом сете показала своё главное оружие – сделала четыре эйса. Турецкая команда выиграла сет со счётом 25:23.

Второй сет волейболистки «Конельяно» начали посильнее, но «Фенербахче» быстро сравнял счёт, после чего Федоровцева вновь принялась колотить свою подачу. В этой расстановке турчанки превратили 5:5 в 13:5. У итальянок просто не получалось принять ни одну подачу Арины, и серия прервалась лишь тогда, когда россиянка ошиблась сама. Но уже ничего не могло помешать турецкой команде выиграть партию и выйти в полуфинал Лиги чемпионов.

Россиянка — самый ценный игрок!

В третьем сете необходимости бороться что есть сил у «Фенербахче» уже не было, и сильнейшие игроки на площадку уже не вышли, а доигрывал матч второй состав команды. Это позволило итальянкам взять два сета, после чего они победили турецкую команду и в пятой партии и выиграли матч.

Несмотря на поражение, Арина Федоровцева была признана MVP встречи. Всего россиянка принесла команде 13 очков, в её активе восемь эйсов.

«Я очень горжусь своей командой. Мы усердно работали для этого. Надеюсь, что в полуфинале мы сыграем ещё лучше», – сказала Арина после игры.

Соперником «Фенербахче» там станет другая турецкая команда – действующий победитель Лиги чемпионов «Вакыфбанк». Первый матч пройдёт 31 марта.