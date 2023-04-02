Погачар выиграл велогонку «Тур Фландрии»

Словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар стал победителем гонки «Тур Фландрии», которая состоялась 2 апреля в Брюгге (Бельгия).

Трасса длиной 273,4 километра представляет собой невероятно сложную дистанцию. Главными претендентами на победу ещё до начала гонки были три гонщика: Матье ван дер Пул (Нидерланды), Ваут ван Арт (Бельгия) и Тадей Погачар (Словения).

Погачар так грамотно разложил усилия, что на последних 15 километрах опережал Матье ван дер Пула на 15 секунд. Ваут ван Арт к тому моменту потратил много сил, получил травму колена, но всё же не бросил борьбу и отчаянно пытался зацепиться за возможность побороться за подиум.

В итоге до финиша первым добрался Тадей Погачар. Время победителя — 6 часов 12 минут и 7 секунд. Вторым стал Матье ван дер Пул, проиграв Погачару 12 секунд. Третье место занял Мадс Педерсен (Дания).

Велогонка. «Тур Фландрии». 273,4 км

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 6.12,07

2. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Deceuninck) – 0,16

3. Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo) – 1,12

4. Воут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – то же время

5. Нейлсон Паулесс (США, EF Education-EasyPost) – то же время.