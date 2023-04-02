Погачар оценил шансы выиграть все пять монументов в сезоне

Словенский велогонщик команды UAE Emirates Тадей Погачар, одержавший победу на «Туре Фландрии», ответил на вопрос, как оценивает свои шансы одержать победу на всех пяти монументах в этом сезоне.

«Я не знаю, смогу ли я ответить на этот вопрос или нет. Посмотрим в будущем. Я просто участвую в своих гонках, таких как «Тур Фландрии», Арденны, «Милан — Сан-Ремо». Я просто благодарен, что могу участвовать во всех них и соревноваться на самом высоком уровне. Сегодня я просто очень счастлив и горжусь.

Мы видели, что «Милан — Сан-Ремо» — самая трудная для меня гонка. В этом году я был в лучшей форме в своей жизни, но выиграть будет действительно сложно. Но мы не сдаёмся. У нас впереди «Милан — Сан-Ремо» и «Париж — Рубе», — приводит слова Погачара Cyclingnews.

К пяти монументам относятся гонки «Льеж — Бастонь — Льеж» (с 1892 года), «Париж — Рубе» (с 1896 года), «Джиро ди Ломбардия» (с 1905 года), «Милан — Сан-Ремо» (с 1907 года) и «Тур Фландрии» (с 1913 года).