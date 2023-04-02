Ван дер Пул: неприятно финишировать вторым, но Погачар заслужил победу
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Чемпион мира 2015 года голландский шоссейный и кроссовый велогонщик Матье ван дер Пул, занявший второе место сегодня, 2 апреля, на «Туре Фландрии», отдал должное победителю однодневки словенцу Тадею Погачару.
Погачар преодолел трассу длиной 273,4 километра за 6 часов 12 минут и 7 секунд. На последних 15 километрах словенский спортсмен опережал ван дер Пула на 15 секунд.
«То, что он сделал сегодня, действительно особенное. Я уже знал по прошлому году и E3 Prijs, что он силен на Ауде Кваремонт, и сегодня он снова продемонстрировал это.
Всегда неприятно финишировать вторым, но здесь это немного проще, потому что он был сильнейшим, он заслужил победу», — приводит слова ван дер Пула Cyclingnews.
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