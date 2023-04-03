Лэй Тинцзе — победительница турнира претенденток

3 апреля в китайском городе Чунцин состоялась пятая партия финала турнира претенденток между шахматистками из Китая Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи, победу в которой одержала Лэй Тинцзе.

В финальном матче соревнований она уверенно обыграла соотечественницу со счётом 3,5:1,5. Согласно регламенту турнира участницей матча на первенство мира станет шахматистка, которая первой наберёт 3,5 очка, и это сделала первой Лэй Тинцзе. Всего было сыграно пять партий, в первой сильнее оказалась Тань Чжунъи, во второй Тинцзе сравняла счёт, в третьей партии спортсменки сыграли вничью, а в четвёртой Лэй Тинцзе переиграла своего оппонента.

Теперь Лэй Тинцзе сразится за звание чемпионки мира среди женщин с действующей обладательницей титула, 17-й чемпионкой мира среди женщин Цзюй Вэньцзюнь. Матч между ними пройдёт в Китае с 3 по 25 июля этого года.