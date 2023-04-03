Тренер: если Храмцов выиграет чемпионат мира, то шансы попасть в Париж будут большие

Тренер Александр Лашпанов сообщил, что его подопечный, олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов, функционально готов к участию в международных турнирах для получения лицензии на Игры-2024 в Париже.
Решением совета Всемирной федерации тхэквондо от 3 апреля россияне и белорусы допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
«Мы столько времени ждали, надеялись, что нас допустят до международных турниров. Сейчас Максим максимально заряжен на победы, готов доказать всем, что он сильнейший в мире. И функционально он готов прекрасно для этого.
Ближайший международный турнир у нас — чемпионат мира в мае-июне в Азербайджане. Затем надо будет максимально принимать участие в рейтинговых турнирах, чтобы набирать баллы для отбора в Париж. Ожидается плотный календарь: после чемпионата мира почти сразу Гран-при в Италии, потом дополнительные рейтинговые турниры и ещё два Гран-при в этом году. Мы сейчас не понимаем, на каком месте в рейтинге находимся, но если Максим выиграет чемпионат мира, то шансы попасть в Париж будут большие.
Мы готовы участвовать в Париже в нейтральном статусе. Если сейчас Максим не выступит, то пропадёт мотивация. Власти Югры оказали нам содействие. Мы чувствовали, что нам могут разрешить участие в международных турнирах, решили действовать на опережение в плане подготовки. Сейчас мы находимся на сборах в Южной Корее, тренируемся тут с местными спортсменами. Потом Сочи у нас», — приводит слова Лашпанова ТАСС.
25-летний Храмцов является чемпионом мира (2017) и двукратным чемпионом Европы (2018, 2021). На Играх в Токио он завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 кг.
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