Чемпионат России по волейболу, мужчины: расписание матчей плей-офф 4 апреля

Во вторник, 4 апреля, состоятся первые четвертьфинальные матчи чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
Напомним, команды, занявшие первые четыре места в регулярном чемпионате — казанский «Зенит», московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» — напрямую вышли в четвертьфинал.
Команды, занявшие места с пятого по 12-е, разыгрывали остальные четыре путёвки в квалификационном раунде, победителями которого стали нижегородский АСК, новоуренгойский «Факел», «Белогорье» и «Динамо-ЛО».
Расписание первых четвертьфинальных матчей
15:00. «Локомотив» (Новосибирск) – «Белогорье» (Белгород)
19:00. «Зенит» (Казань) – АСК (Нижний Новгород)
19:00. «Динамо» (Москва) – «Факел» (Новый Уренгой)
19:30. «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область)
Вторые матчи серии до двух побед состоятся 8 апреля. Их хозяевами станут команды-победители стыковых матчей. Если для определения полуфиналистов понадобятся третьи матчи, они состоятся 11 апреля там же, где и первые.
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