Волейболист Уоллес отстранён до конца сезона за призыв к насилию в отношении президента

Олимпийский чемпион 2016 года в составе сборной Бразилии по волейболу Уоллес Леандро де Соуза оказался замешан в политическом скандале и теперь пропустит остаток сезона.
Олимпийский комитет Бразилии на 90 дней отстранил от волейбола диагонального «Крузейро».
Согласно вердикту совета по этике отсчёт наказания начинается с 3 февраля. Кроме того, Уоллесу до 3 февраля 2024 года запрещено играть за сборную Бразилии. Впрочем, 35-летний игрок объявил о завершении карьеры в национальной команде ещё после чемпионата мира — 2022.
Спортсмена обвинили в подстрекательстве к насилию и угрозе жизни. В соответствующей этому 286-й статье уголовного кодекса Бразилии в качестве наказания за данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок от трёх до шести месяцев, помимо штрафа.
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