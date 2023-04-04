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Волейболист Уоллес отстранён до конца сезона за призыв к насилию в отношении президента

Волейболист Уоллес отстранён до конца сезона за призыв к насилию в отношении президента
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Олимпийский чемпион 2016 года в составе сборной Бразилии по волейболу Уоллес Леандро де Соуза оказался замешан в политическом скандале и теперь пропустит остаток сезона.

Олимпийский комитет Бразилии на 90 дней отстранил от волейбола диагонального «Крузейро».

Согласно вердикту совета по этике отсчёт наказания начинается с 3 февраля. Кроме того, Уоллесу до 3 февраля 2024 года запрещено играть за сборную Бразилии. Впрочем, 35-летний игрок объявил о завершении карьеры в национальной команде ещё после чемпионата мира — 2022.

Спортсмена обвинили в подстрекательстве к насилию и угрозе жизни. В соответствующей этому 286-й статье уголовного кодекса Бразилии в качестве наказания за данное преступление предусмотрено лишение свободы на срок от трёх до шести месяцев, помимо штрафа.

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