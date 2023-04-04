Президент Польши Дуда приветствовал решение ЕОК не допустить Россию на Европейские игры

Президент Польши Анджей Дуда приветствовал решение Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) не допускать российских и белорусских спортсменов на Европейские игры – 2023, которые пройдут летом в Кракове.
«Это будет самое грандиозное событие на европейском континенте. Твёрдо верю, что Игры пройдут в дружественной спортивной атмосфере. Хотел бы выразить слова благодарности президенту ЕОК Спиросу Капралосу за принятие решения об исключении представителей России и Беларуси из числа участников Европейских игр.
Говорю это как представитель страны, принимающей Европейские игры, а также страны, в которой проживает более двух миллионов украинских беженцев. Через два дня я собираюсь принять президента Владимира Зеленского, который приедет, чтобы встретиться со своими украинскими соотечественниками в Польше. Большое спасибо вам, что я как хозяин Европейских игр смогу посмотреть в глаза Зеленскому и сказать ему, что это будут Игры мира и спокойствия», — приводит слова Дуды Inside the Games.
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