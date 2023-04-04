Анита Влодарчик: в отсутствие россиян Европейские игры пройдут в духе честной борьбы

Трёхкратная олимпийская чемпионка в метании молота польская легкоатлетка Анита Влодарчик заявила, что с нетерпением ждёт возможности выступить на Европейских играх – 2023 в отсутствие российских и белорусских спортсменов.

Европейские игры – 2023 пройдут в Кракове с 21 июня по 2 июля. Ранее Европейский олимпийский комитет (ЕОК) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях, несмотря на последние рекомендации МОК.

«Я несколько раз была на Олимпийских играх, и теперь у меня есть шанс принять участие в Европейских играх. Это будет действительно важно для Польши, особенно из-за военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), которая идёт за нашей восточной границей. Важно, чтобы спортсмены из России и Беларуси не приехали в Польшу соревноваться, благодаря этому Европейские игры пройдут в духе честной борьбы, спокойствия и мира. Они будут хорошо организованы, и все спортсмены, которые приедут в Польшу, будут в восторге и просто получат удовольствие», — приводит слова Влодарчик Inside the Games.

Влодарчик не поддержала рекомендации МОК по возвращению россиян и белорусов на соревнования, заявив, что рассчитывает на пересмотр этого решения и сохранение санкций.