Исполком Объединённого мира борьбы принял решение допустить российских спортсменов

Исполнительный комитет Объединённого мира борьбы (UWW) принял решение допустить российских спортсменов к участию в международных соревнованиях при соблюдении рекомендаций МОК. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава комиссии UWW «Спорт для всех» Георгий Брюсов.

Сообщается, что решение было принято на заседании исполкома UWW. Также отмечается, что исполком UWW предложил МОК смягчить критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, особенно в отношении спортсменов, работающих по контракту с военными организациями.

Кроме того, исполком вынес следующие решения:

— требования Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не подлежат обсуждению;

— обеспечить дополнительные меры безопасности на соревнованиях для защиты спортсменов;

— спортсмены юношеских сборных России и Беларуси (U15 и U17) не будут проверяться на предмет связи с военными организациями;

— решение об участии в соревнованиях юношеских команд России и Беларуси (U15 и U17) вступает в силу немедленно;

— обеспечить безопасное участие юношеских команд России и Беларуси (U15 и U17) в международных соревнованиях.

Напомним, ранее МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. При этом организация призвала не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.