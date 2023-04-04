«Динамо» обыграло «Факел» в первом матче плей-офф чемпионата России

«Динамо Москва» обыграло «Факел» (Новый Уренгой) в трёх сетах в первом четвертьфинальном матче чемпионата России по волейболу мужской Суперлиги (25:18, 25:20, 25:19).

Вторые матчи серии до двух побед состоятся 8 апреля. Их хозяевами станут команды-победители стыковых матчей. Если для определения полуфиналистов понадобятся третьи матчи, они состоятся 11 апреля там же, где и первые.

Напомним, команды, занявшие первые четыре места в регулярном чемпионате — казанский «Зенит», московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» — напрямую вышли в четвертьфинал.

Команды, занявшие места с пятого по 12-е, разыгрывали остальные четыре путёвки в квалификационном раунде, победителями которого стали нижегородский АСК, новоуренгойский «Факел», «Белогорье» и «Динамо-ЛО».