«Задача — перессорить нас внутри страны». Гроссмейстер Шипов — о новых рекомендациях МОК

Известный российский гроссмейстер Сергей Шипов поделился мыслями о новых рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян.

«У всего должна быть какая-то мера. Можно терпеть боль, неприятности, косые взгляды, но в какой-то момент отторжение становится безудержным и невозможным. Сейчас получается, что уже нет предела тем оскорблениям и унижениям, которые готовы к нам предъявить. Сейчас нам ставят десять условий, потом будет 20, 30, 40 и так далее. Я считаю, что нужно самим спортсменам дать право высказаться и определиться.

Если мыслить государственно, то сейчас от спортсменов требуют фактически осудить свою страну, отречься от неё. Но в нашей стране спорт – это государственное дело, оно вкладывает большие деньги, занимается организационными моментами. И спрашивается: а что, государство должно поддерживать таких спортсменов, которые ради своих интересов и амбиций должны плевать в собственную страну. Получается конфликт интересов.

Скорее всего, в этом конфликте и заключается замысел. Как я понимаю, их задача – перессорить нас внутри страны. Чтобы спортсмены встали единым строем у кремлёвской стены и пошли свергать власть. Но этого произойти не должно. Я надеюсь, что наше правительство, руководство спорта и сами спортсмены будут выступать заодно и действовать по ситуации. Удастся выступить – хорошо, а не удастся – бегайте сами, как сказала лыжница Вероника Степанова.

Если уж мера будет превышена, а все рамки пройдены, видимо, придётся сказать «нет». Да, горько, обидно, печально, потому что многие спортсмены так и не станут олимпийскими чемпионами, не реализуют себя на международной арене, но в такое адское время мы сейчас живём», — сказал Шипов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Чесалину.

Ранее исполком МОК установил рекомендации по допуску российских спортсменов на международные соревнования, включившие в себя следующие условия: индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на командные виды, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами.