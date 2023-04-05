Гимнастка Дмитриева стала мамой в четвёртый раз
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Известная гимнастка, серебряный призёр Олимпийских игр — 2012 в Лондоне Дарья Дмитриева родила четвёртого сына, его назвали Яромиром.
«Добро пожаловать в наш мир. Вчера родился Яромир Игоревич. Мой четвёртый сын, 4.04. Сразу всех хочу поблагодарить от всей души за тёплые и искренние поздравления. Мы счастливы», — написала Дмитриева на официальной странице в социальной сети.
У известной гимнастки уже есть три сына: Макар (от первого брака с хоккеистом Александром Радуловым), Гордей и Святослав (от второго брака).
Дарья Дмитриева является серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в индивидуальном многоборье, четырёхкратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы. На лондонской Олимпиаде уступила лишь соотечественнице — Евгении Канаевой.
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