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Левитин: мы точно не пойдём на условие с распиской наших спортсменов об отношении к СВО

Левитин: мы точно не пойдём на условие с распиской наших спортсменов об отношении к СВО
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Помощник президента РФ, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин заявил, что Россия не готова принять все условия, установленные Международным олимпийским комитетом (МОК) для возвращения отечественных спортсменов на международные старты.

«Мы точно не пойдём на условие, если с наших спортсменов потребуют расписку — поддерживает или не поддерживает СВО. Это нарушение прав человека. Мы считаем, что это дискриминация», — приводит слова Левитина Sport24.

Напомним, ранее МОК рекомендовал международным федерациям допускать до международных стартов не поддерживавших СВО российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, при этом предложил не рассматривать команды из России в качестве участников международных соревнований в игровых видах спорта. Исполком МОК также рекомендовал не допускать до состязаний спортсменов, связанных с вооружёнными силами или органами безопасности.

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