Ирина Винер и Сергей Карякин вошли в состав Общественной палаты России

Президент России Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав Общественной палаты, в частности, вошли глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер и гроссмейстер Сергей Карякин.

Также в состав вошли певица Диана Гурцкая, писатель Сергей Лукьяненко, лётчик Константин Ярошенко, врач-кардиохирург Лео Бокерия, директор музея Победы Александр Школьник и другие.

Общественная палата РФ является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие граждан Российской Федерации и общественных объединений с органами государственной власти и органами местного самоуправления.