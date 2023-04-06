Ирина Винер и Сергей Карякин вошли в состав Общественной палаты России
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Президент России Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты РФ. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В состав Общественной палаты, в частности, вошли глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер и гроссмейстер Сергей Карякин.
Также в состав вошли певица Диана Гурцкая, писатель Сергей Лукьяненко, лётчик Константин Ярошенко, врач-кардиохирург Лео Бокерия, директор музея Победы Александр Школьник и другие.
Общественная палата РФ является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим взаимодействие граждан Российской Федерации и общественных объединений с органами государственной власти и органами местного самоуправления.
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