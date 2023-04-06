Международная федерация гимнастики обсудит рекомендации МОК по допуску россиян в мае

Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) обсудит рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов 12-13 мая, сообщает пресс‑служба организации. Исполком FIG, как сообщается, пройдёт в Анталье (Турция).

Напомним, ранее исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до турниров в нейтральном статусе россиян, которые не поддерживали СВО на Украине. Кроме того, МОК рекомендовал не допускать до соревнований атлетов, связанных с вооружёнными силами или органами безопасности.

В конце февраля прошлого года FIG разрешила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Спортивные гимнасты успели выступить на этапе Кубка мира в Катаре. Однако в марте прошлого года Совет организации на фоне событий на Украине отстранил российских спортсменов от участия в международных турнирах до особого уведомления.