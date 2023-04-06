Ватанабэ: в FIG защищают права не причастных к СВО российских гимнастов

Президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ заявил, что организация намерена защищать право российских и белорусских спортсменов, не причастных к СВО, участвовать в международных соревнованиях.
Ранее глава организации совершил поездку в Киев на похороны заслуженного тренера СССР и Украины по художественной гимнастике Альбины Дерюгиной. Позже он встретился с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и министром спорта Вадимом Гутцайтом.
«Я защищаю всех гимнасток в мире как семью. Вот почему я поддерживаю украинских гимнасток и почему я защищаю право российских и белорусских гимнасток, которые не участвовали в СВО, участвовать в соревнованиях. Я понимаю и уважаю позицию президента Зеленского и прошу украинское правительство таким же образом понять мою позицию как президента Международной федерации», — приводит слова Ватанабэ пресс-служба FIG.
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