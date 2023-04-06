Алина Кабаева: я хотела закончить с художественной гимнастикой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева обратилась к воспитанницам своей школы гимнастики.

«Я хочу сказать, что каждая из вас уже чемпионка. Потому что тренируется, преодолевает себя, а не просто бегает по улицам. И, конечно же, передавайте привет своим родителям, потому что они не сдаются в первую очередь. Знаю это по своей маме. Я хотела закончить с художественной гимнастикой, а она мне: «Нет, нельзя». Я до сих пор ей говорю: «Спасибо тебе, мамочка», — приводит слова Кабаевой StarHit.

Напомним, в декабре прошлого года в Сочи открылась академия художественной гимнастики турниром Кабаевой «Небесная Грация». Восемь спортсменок из 14 стран соревновались в самом большом в мире гимнастическом зале по экспериментальным правилам, которые требуют гораздо более сложной программы.