Сенсационная чемпионка мира в стипль-чезе из Казахстана отстранена от соревнований
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Легкоатлетка Нора Джеруто, специализирующаяся в беге на 3000 метров с препятствиями (стипль-чезе), временно отстранена от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).
Казахстанская легкоатлетка кенийского происхождения подозревается в использовании запрещённой субстанции или метода.
27 летняя Джеруто выступает за Казахстан с начала 2022 года. На чемпионате мира – 2022 она сенсационно завоевала золотую медаль в беге на 3000 метров с препятствиями. Победу в Юджине она одержала, попутно обновив рекорд чемпионатов мира — 8.53,02. Также Джеруто является чемпионкой Африки 2016 года в той же дисциплине.
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