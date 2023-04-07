Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Фото: гроссмейстер Ян Непомнящий привёз на титульный матч в Астану личное кресло

Фото: гроссмейстер Ян Непомнящий привёз на титульный матч в Астану личное кресло
Аудио-версия:
Комментарии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий привёз на матч за титул чемпиона мира по шахматам, торжественное открытие прошло сегодня в Астане (Казахстан), своё кресло, сообщает корреспондент «Чемпионата».

Непомнящему, который во второй раз подряд будет играть в матче за мировую шахматную корону, предстоит провести в кресле 14 важнейших партий, а возможно, и тай-брейк, поэтому Ян позаботился об удобстве.

Фото: «Чемпионат»

Партии титульного матча между выигравшим турнир претендентов Непомнящим и занявшим второе место представителем Китая Дин Лижэнем начнутся в воскресенье, 9 апреля. Поединки будут начинаться в 12 часов по московскому времени. В первой партии Непомнящий будет играть белыми фигурами, что определилось в результате состоявшейся сегодня, 7 апреля, жеребьёвки.

Расписание матча за титул чемпиона мира по шахматам

Напомним, Непомнящий должен был сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном, но норвежец ещё минувшим летом отказался от защиты титула, сославшись на отсутствие мотивации.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023