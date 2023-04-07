Фото: гроссмейстер Ян Непомнящий привёз на титульный матч в Астану личное кресло

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий привёз на матч за титул чемпиона мира по шахматам, торжественное открытие прошло сегодня в Астане (Казахстан), своё кресло, сообщает корреспондент «Чемпионата».
Непомнящему, который во второй раз подряд будет играть в матче за мировую шахматную корону, предстоит провести в кресле 14 важнейших партий, а возможно, и тай-брейк, поэтому Ян позаботился об удобстве.
Фото: «Чемпионат»
Партии титульного матча между выигравшим турнир претендентов Непомнящим и занявшим второе место представителем Китая Дин Лижэнем начнутся в воскресенье, 9 апреля. Поединки будут начинаться в 12 часов по московскому времени. В первой партии Непомнящий будет играть белыми фигурами, что определилось в результате состоявшейся сегодня, 7 апреля, жеребьёвки.
Напомним, Непомнящий должен был сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном, но норвежец ещё минувшим летом отказался от защиты титула, сославшись на отсутствие мотивации.
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