Фото: гроссмейстер Ян Непомнящий привёз на титульный матч в Астану личное кресло

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий привёз на матч за титул чемпиона мира по шахматам, торжественное открытие прошло сегодня в Астане (Казахстан), своё кресло, сообщает корреспондент «Чемпионата».

Непомнящему, который во второй раз подряд будет играть в матче за мировую шахматную корону, предстоит провести в кресле 14 важнейших партий, а возможно, и тай-брейк, поэтому Ян позаботился об удобстве.

Фото: «Чемпионат»

Партии титульного матча между выигравшим турнир претендентов Непомнящим и занявшим второе место представителем Китая Дин Лижэнем начнутся в воскресенье, 9 апреля. Поединки будут начинаться в 12 часов по московскому времени. В первой партии Непомнящий будет играть белыми фигурами, что определилось в результате состоявшейся сегодня, 7 апреля, жеребьёвки.

Напомним, Непомнящий должен был сыграть с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном, но норвежец ещё минувшим летом отказался от защиты титула, сославшись на отсутствие мотивации.