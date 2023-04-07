Умерла серебряный призёр ОИ-1976 волейболистка Лариса Берген
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Советская волейболистка Лариса Берген умерла в возрасте 73 лет, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Причина смерти прославленной спортсменки не называется.
«Всероссийская федерация волейбола с прискорбием извещает, что скончалась Лариса Абрамовна Берген. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Абрамовны», — говорится в сообщении ВФВ.
В составе сборной СССР Лариса Берген стала серебряным призёром Олимпийских игр 1976 года в Монреале, победителем Кубка мира (1973) и двукратной чемпионкой Европы (1971, 1975). На протяжении спортивной карьеры волейболистка представляла алма-атинскую команду АДК и московское «Динамо», она является пятикратной чемпионкой СССР.
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