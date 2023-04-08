Чемпионат России по волейболу, мужчины: расписание матчей плей-офф 8 апреля

В субботу, 8 апреля, состоятся вторые четвертьфинальные матчи чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Напомним, команды, занявшие первые четыре места в регулярном чемпионате — казанский «Зенит», московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» — напрямую вышли в четвертьфинал. Команды, занявшие места с пятого по 12-е, разыгрывали остальные четыре путёвки в квалификационном раунде, победителями которого стали нижегородский АСК, новоуренгойский «Факел», «Белогорье» и «Динамо-ЛО».

Расписание вторых четвертьфинальных матчей

16:00. «Факел» (Новый Уренгой) — «Динамо» (Москва)

17:00. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

18:00. АСК (Нижний Новгород) — «Зенит» (Казань)

20:00. «Белогорье» (Белгород) — «Локомотив» (Новосибирск)

Напомним, первые матчи четвертьфинальных серий до двух побед завершились с одинаковым счётом 3:0 в пользу команд, вошедших в топ-4 регулярного чемпионата.