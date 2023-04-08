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Россиянин Ян Непомнящий поделился настроем на матч за мировую шахматную корону

Россиянин Ян Непомнящий поделился настроем на матч за мировую шахматную корону
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделился настроем на матч за мировую шахматную корону, в котором сойдётся с представителем Китая Дин Лижэнем. Первая партия матча пройдёт завтра, 9 апреля. Соревнования проходят в Астане (Казахстан).

«Надеюсь, с прошлого матча я стал играть немножко сильнее, но это не факт.

Если ты хочешь выиграть, то должен использовать все шансы. Нужно постараться аккумулировать максимум энергии и использовать её разумно.

Команда? Не хотелось бы сейчас её раскрывать. Понятно, что кто-то остался, кто-то поменялся, новые люди пришли. Тут, как и в жизни, всё меняется», — сказал Непомнящий на пресс-конференции, посвящённой старту матча.

Напомним, в прошлом году в матче за шахматную корону Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карлсену, который отказался от защиты титула.

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