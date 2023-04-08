Ян Непомнящий и Дин Лижэнь назвали шахматистов, на которых равнялись в детстве

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и его соперник в борьбе за звание чемпиона мира – 2023 китаец Дин Лижэнь назвали своих кумиров в мире шахмат.

«Когда мне было пять-шесть лет, я сильно вдохновлялся Александром Алехиным – первым российским чемпионом мира. Но чем старше я становился, тем лучше понимал, что нужно учиться у всех шахматистов, причём не только чемпионов мира», — сказал Непомнящий на пресс-конференции, посвящённой открытию матча за мировую шахматную корону.

«Первый, о ком стоит сказать, – это Гарри Каспаров (признан иноагентом в России). В 2000-е, когда я был юным, его матчи были очень популярны, и я многому у него научился. Ещё — Топалов. Мне очень понравился его матч против Ананда. Я тогда был юным, и этот матч вдохновил меня расти. И последний – это Магнус Карлсен, лучший игрок нашего поколения, я многому у него научился», — рассказал Лижэнь.