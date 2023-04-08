Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Факел» и вышли в полуфинал чемпионата России

Волейболисты московского «Динамо» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России победили в гостях новоуренгойский «Факел» и вышли в следующую стадию турнира.

Встреча в Новом Уренгое завершилась в пользу приезжей команды со счётом 3-1 в пользу гостей — 25:13, 25:21, 24:26, 25:15.

Также сегодня состоятся ещё три матча четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России: «Динамо-ЛО» на своей площадке примет «Зенит» из Санкт-Петербурга (17:00 мск), АСК в Нижнем Новгороде встретится с казанским «Зенитом» (18:00 мск), а «Белогорье» дома сыграет с новосибирским «Локомотивом» (20:00).

Напомним, команды, занявшие первые четыре места в регулярном чемпионате — казанский «Зенит», московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит» и новосибирский «Локомотив» — напрямую вышли в четвертьфинал. Команды, занявшие места с пятого по 12-е, разыгрывали остальные четыре путёвки в квалификационном раунде, победителями которого стали нижегородский АСК, новоуренгойский «Факел», «Белогорье» и «Динамо-ЛО».