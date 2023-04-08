Опрос: cможет ли Ян Непомнящий выиграть матч за звание чемпиона мира?

Завтра, 9 апреля, в Астане (Казахстан) начнётся серия матчей за мировую шахматную корону, в которой российский гроссмейстер Ян Непомнящий сойдётся с представителем Китая Дин Лижэнем.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Сможет ли российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграть матч за звание чемпиона мира?»

Первая партия титульного матча между Яном Непомнящим и Дин Лижэнем пройдёт в воскресенье, 9 апреля. Начало игрового дня неизменно в 12:00 по Москве. Матч состоит из 14 партий и проходит до тех пор, пока один из шахматистов не наберёт 7,5 очка. При счёте 7:7 новый чемпион мира определится на тай-брейке. В первой партии Непомнящий будет играть белыми фигурами, что определилось в состоявшейся ранее жеребьёвке.