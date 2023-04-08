Йонас Вингегор стал победителем третьего этапа «Тура Страны Басков»

Датский шоссейный велогонщик Йонас Вингегор выиграл третий этап «Тура Страны Басков – 2023». Спортсмен опередил соперников на финише почти на минуту, учитывая, что последние метры дистанции он благодарил болельщиков за поддержку и посылал в камеру воздушные поцелуи.
«Это был тяжёлый, но очень хороший для нас день. Я должен поблагодарить своих товарищей по команде, сегодня они были великолепны. Мы проделали отличную работу. Я подумал, что если мне и придётся уезжать в отрыв, то на предпоследнем подъёме, потому что последний был недостаточно сложным, чтобы что-то изменить. У меня были ноги, и я хотел попробовать», – приводит слова Вингегора издание Cycling News.
Напомним, датский спортсмен является действующим чемпионом гонки «Тур де Франс». В прошлом году Вингегор опередил в финальной гонке словенского спортсмена Тадея Погачара почти на три минуты.
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