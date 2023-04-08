Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Йонас Вингегор стал победителем третьего этапа «Тура Страны Басков»

Йонас Вингегор стал победителем третьего этапа «Тура Страны Басков»
Аудио-версия:
Комментарии

Датский шоссейный велогонщик Йонас Вингегор выиграл третий этап «Тура Страны Басков – 2023». Спортсмен опередил соперников на финише почти на минуту, учитывая, что последние метры дистанции он благодарил болельщиков за поддержку и посылал в камеру воздушные поцелуи.

«Это был тяжёлый, но очень хороший для нас день. Я должен поблагодарить своих товарищей по команде, сегодня они были великолепны. Мы проделали отличную работу. Я подумал, что если мне и придётся уезжать в отрыв, то на предпоследнем подъёме, потому что последний был недостаточно сложным, чтобы что-то изменить. У меня были ноги, и я хотел попробовать», – приводит слова Вингегора издание Cycling News.

Напомним, датский спортсмен является действующим чемпионом гонки «Тур де Франс». В прошлом году Вингегор опередил в финальной гонке словенского спортсмена Тадея Погачара почти на три минуты.

Материалы по теме
Погачар оценил шансы выиграть все пять «монументов» в сезоне
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023