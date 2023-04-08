Результаты матчей плей-офф волейбольной Суперлиги 8 апреля, турнирная сетка

Сегодня, 8 апреля, состоялись вторые четвертьфинальные матчи плей-офф чемпионата России по волейболу мужской Суперлиги.
Волейболисты казанского «Зенита» в гостях обыграли нижегородский АСК во втором четвертьфинальном матче и вышли в следующую стадию плей-офф чемпионата России. Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась победой гостей со счётом 3-2 по сетам — 21:25, 25:16, 25:23, 23:25, 15:11.
В другом матче московское «Динамо» во второй раз победило «Факел» и также вышло в следующую стадию. Встреча в Новом Уренгое завершилась со счётом 3-1 в пользу гостей — 25:13, 25:21, 24:26, 25:15.
Волейболисты «Динамо-ЛО» на своей площадке обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга и сравняли счёт в серии до двух побед. Встреча завершилась в пользу «Динамо-ЛО» со счётом 3-1 по сетам — 32:30, 19:25, 32:30, 25:18.
«Белогорье» также сравняло счёт в серии с новосибирским «Локомотивом», одержав победу на своей площадке со счётом 3-1 по сетам — 25:19, 25:22, 22:25, 25:20.
В полуфинале соревнований волейболисты московского «Динамо» встретятся с казанским «Зенитом», а победитель серии между санкт-петербургским «Зенитом» и «Динамо-ЛО» выйдет на «Локомотив» или «Белогорье». Третьи матчи в серии до двух побед состоятся 11 апреля и пройдут там же, где и первые.
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