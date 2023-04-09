Горячкина: Лижэнь нервничает, ведёт себя как Непомнящий против Карлсена в Дубае
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Российский гроссмейстер Александра Горячкина поделилась впечатлениями от просмотра первой партии матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.
«По Дин Лижэню видно, что в первой партии он чуть-чуть нервничает. Эта его беготня от столика до зоны отдыха — он же вообще не сидит за доской. Мне кажется, это нервное. Ян примерно так же себя вёл в матче в Дубае с Магнусом Карлсеном», — приводит слова Горячкиной ТАСС.
Матч за звание чемпиона мира будет состоять из 14 партий, в случае ничьей по их итогам будет проведён тай-брейк из четырёх партий. Если и тай-брейк не выявит победителя, шахматисты сыграют блиц, а затем и так называемую «партию смерти». В первой партии Непомнящий играет белыми фигурами.
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