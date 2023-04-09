Тренер «Локомотива» назвал причины поражения от «Белогорья» во 2-м матче 1/4 финала ЧР

Главный тренер МВК «Локомотив» (Новосибирск) Пламен Константинов прокомментировал поражение от «Белогорья» во втором четвертьфинальном матче плей-офф чемпионата России – 2022/2023 среди команд Суперлиги. Счёт в серии стал 1-1.

«Я ожидал тяжелейшую игру. Получилась заслуженная победа «Белогорья». Сегодня они сыграли лучше. Некоторые наши игроки так и не вошли в игру. Попробовали ротацию, в какой-то момент вернулись в игру, но ключевой оказалась середина четвёртой партии, в которой мы не забили четыре или пять доигровочных мячей, и там мог бы быть «+5» наш отрыв. Это дало возможность играть «Белогорью» очко в очко. У них получились две расстановки с подачей, и мы пропустили возможность вернуться и пойти в пятую партию. В целом «Белогорье» играло лучше, меньше ошибалось. Можно сказать, что у Аль Хачдади сегодня был день рождения. Как у нас в прошлой игре тут был день рождения у Лубурича, когда получалось всё, что тронул. Сегодня Аль Хачдади сыграл замечательно: один раз только зачехлили его на блоке и две ошибки в атаке, а всё остальное забил. Я считаю, что это его игра сегодня», — приводит слова Константинова пресс-служба «Белогорья».