Волейболистки «Динамо-Метар» обыграли «Динамо-Ак Барс» во втором матче 1/4 финала

Сегодня, 9 апреля, состоялся ответный матч четвертьфинальной стадии чемпионата России – 2022/2023 по волейболу среди женских команд Суперлиги между командами «Динамо-Метар» (Челябинск) и «Динамо-Ак Барс» (Казань), который завершился со счётом 3:1 (14:25, 25:21, 25:22, 25:19) в пользу команды челябинских спортсменок.
Первый матч завершился со счётом 3:0 (25:20, 25:18, 25:18) в пользу казанских волейболисток.
Четвертьфинальная стадия продлится до двух побед. Третий матч серии между «Динамо-Ак Барс» (Казань) и «Динамо-Метар» (Челябинск) пройдёт 12 апреля.
Волейбол. Женщины. Чемпионат России — 2022/2023, плей-офф. Четвертьфинал, второй матч
«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 3:1 (14:25, 25:21, 25:22, 25:19).
Действующими чемпионками России являются волейболистки «Локомотива» (Калининград). В решающей серии они обыграли «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга.
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