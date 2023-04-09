Тренер «Белогорья» Сергей Брусенцов: сейчас мы на равных с «Локомотивом»

Старший тренер «Белогорья» Сергей Брусенцов прокомментировал прошедший второй четвертьфинальный матч плей-офф чемпионата России по волейболу мужской Суперлиги, в котором «Белогорье» из Белгорода обыграло новосибирский «Локомотив» со счётом 3:1 (25:19, 25:22, 22:25, 25:20).

«В Новосибирске тоже была хорошая игра. Да, 0:3 проиграли, но я считаю, что та игра была не хуже сегодняшней: 25:23, 25:23, первая партия тоже там была напряжённой. Сейчас где-то грязь свою убрали, и более-менее нормально всё стало получаться у ребят. Меньше упало ненужных мячей, как это было в Новосибирске. Дражен сегодня не свою игру сыграл, скажем так. Ну, и второй диагональный сыграл не очень. Поэтому, возможно, так у них всё и получилось. А у нас Мохамед выдал очень хорошую игру. Он всегда держит высокий уровень игры, но сегодня особенно. Плюс команда много тяжёлых мячей забила. В третьей игре у Новосибирска преимущество своего поля, а у нас — то, что мы сегодня выиграли, продлили серию на одну игру. Думаю, что сейчас мы на равных с «Локомотивом», — приводит слова Брусенцова пресс-служба «Белогорья».

«Классная игра! Мы сделали работу над ошибками, разобрали проблемы, которые у нас случались в Новосибирске, и играли лучше. Хотя всё равно иногда падали простые мячи, которые мы могли сыграть по-другому. Но ничего страшного, нас это не сломало. Выстояли, выдержали, когда было тяжело. В принципе, ничего не поменялось: подачу они подают хорошую. Вся команда сплотилась, все помогали друг другу — только так можно выигрывать такие игры в плей-офф. И сказалась разная атмосфера: в Новосибирске был полный стадион болельщиков «Локомотива», а сейчас мы дома играли и чувствовали энергию наших болельщиков. Это очень помогало, давало силы. И сегодня мы сыграли во многих моментах чище, чем в первой игре, и в атаке забивали такие мячи, какие не смогли добить там. Сейчас возвращаемся в Новосибирск, но теперь нам ничего не страшно. У нас долго не получалось выиграть у Новосибирска, а теперь поняли, как надо выигрывать. Надо дальше побеждать», — приводит слова Романа Брагина, либеро и капитана команды «Белогорье», пресс-служба клуба.

Победитель противостояния до двух побед определится в следующей встрече, которая пройдёт на площадке в Новосибирске.