Велогонщик Матье ван дер Пул выиграл классическую однодневку «Париж — Рубэ»

Нидерландец Матье ван дер Пул из команды Alpecin-Deceuninck стал победителем классической шоссейной однодневной велогонки «Париж – Рубэ». За 15 км до финиша его основной соперник бельгиец Ваут ван Арт из Jumbo-Visma проколол заднее колесо и догнать уехавшего голландца уже не успел.

«Париж — Рубэ» является одним из пяти «монументов» европейского профессионального велошоссейного календаря.

Велошоссе. Однодневная велогонка «Париж — Рубэ», 256,6 км

1. Матье ван дер Пул (Нидерланды, Alpecin-Deceuninck) – 5:28.41

2. Йеспер Филипсен (Бельгия, Alpecin-Deceuninck) – отставание 0.46

3. Ваут ван Арт (Бельгия, Jumbo-Visma) – то же отставание.

4. Мадс Педерсен (Дания, Trek – Segafredo) +0.50

5. Штефан Кюнг (Швейцария, Groupama – FDJ) – то же отставание.

6. Филиппо Ганна (Италия, INEOS Grenadiers) – то же отставание.

7. Йон Дегенкольб (Германия, DSM) +2.35

8. Макс Вальшайд (Германия, Cofidis) +3.31

9. Лауренц Рекс (Бельгия, Intermarché – Circus – Wanty) +3.35

10. Кристоф Лапорт (Франция, Jumbo-Visma) +4.11…

117. Глеб Сырица (Россия, Astana Qazaqstan) +21.39