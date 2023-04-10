Яна Кудрявцева рассказала о помощи Ирины Винер в покупке квартиры

13-кратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр — 2016 по художественной гимнастике Яна Кудрявцева рассказала о помощи президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер в покупке квартиры после Олимпиады-2016.

«Почему живём в Новогорске? Это длинная история. Когда ушла из спорта, думала, что никогда не куплю где-то здесь квартиру. С 12 лет в этом районе, хотелось в другое место. Но после Рио нам дали определённую сумму в качестве награды за Олимпийские игры, это личная инициатива Алишера Бурхановича (Усманова. – Прим. «Чемпионата»). Вскоре Ирина Александровна позвонила, сказала: «Мы подарили вам деньги, а Алишер Бурханович строит квартиры. Посмотри, может, понравится». Я не могла не уважить и поехала. Мне жильё понравилось, но оно оказалось очень дорогим — даже того, что нам презентовали, не хватало. Винер спросила: «Какая тебе приглянулась? Отдадим за полцены». Я сказала: «Тогда возьму две (смеётся)!»

А что со второй квартирой? Там сейчас родители. Они жили в не очень хорошем районе, мы не из миллионеров. Я подарила им ту квартиру», — рассказала Кудрявцева трёхкратной олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Алле Шишкиной на авторском канале в YouTube «Без воды».