Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Соперник Яна Непомнящего допустил ошибку во второй партии матча за звание чемпиона мира

Соперник Яна Непомнящего допустил ошибку во второй партии матча за звание чемпиона мира
Аудио-версия:
Комментарии

Россиянин Ян Непомнящий, играющий чёрными, получил значительный перевес во второй партии чемпионского матча с китайцем Дин Лижэнем. Китаец на 17-м ходу допустил грубую ошибку, двинув белого слона на d3, чтобы побыстрее вскрыть игру. Однако россиянин мгновенно оценил позицию, убрал короля на безопасное поле и после неудачного хода китайского гроссмейстера ладьёй на e1 начал острейшую контратаку.

После 18 ходов компьютерная оценка позиции — 2,8 в пользу чёрных, что почти эквивалентно трём пешкам или одной лёгкой фигуре.

В первой партии противостояния российский гроссмейстер играл белыми и сумел преподнести своему сопернику сюрприз в дебюте. Однако превратить небольшое преимущество в полноценный успех Ян всё же не смог: партия завершилась вничью, игроки получили по 0,5 очка. Во второй партии Непомнящий впервые играет чёрными фигурами.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023