Соперник Яна Непомнящего допустил ошибку во второй партии матча за звание чемпиона мира

Россиянин Ян Непомнящий, играющий чёрными, получил значительный перевес во второй партии чемпионского матча с китайцем Дин Лижэнем. Китаец на 17-м ходу допустил грубую ошибку, двинув белого слона на d3, чтобы побыстрее вскрыть игру. Однако россиянин мгновенно оценил позицию, убрал короля на безопасное поле и после неудачного хода китайского гроссмейстера ладьёй на e1 начал острейшую контратаку.

После 18 ходов компьютерная оценка позиции — 2,8 в пользу чёрных, что почти эквивалентно трём пешкам или одной лёгкой фигуре.

В первой партии противостояния российский гроссмейстер играл белыми и сумел преподнести своему сопернику сюрприз в дебюте. Однако превратить небольшое преимущество в полноценный успех Ян всё же не смог: партия завершилась вничью, игроки получили по 0,5 очка. Во второй партии Непомнящий впервые играет чёрными фигурами.