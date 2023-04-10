Лижэнь: сегодняшняя игра — это просто катастрофа, проиграть так, как я — ужасно

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь высказался после поражения во второй партии матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим.
«Проиграть так, как я — это ужасно. Я не понимал, что происходит. После f5 позиция стала очень тяжёлой для меня. Потом последовал Кc6, и я понял, что упустил эту игру.
Ход h3, который я сделал в дебюте, — довольно редкий. Это была идея моих секундантов. Я знаю много способов, как его использовать, что делать дальше. Но сегодняшняя игра — это просто катастрофа», — передаёт слова Лижэня с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
Напомним, во второй партии Непомнящий играл чёрными фигурами. В середине партии россиянин перехватил инициативу и вынудил Дин Лижэня допустить ошибку и начать обороняться. Китайский спортсмен сдался после 29-го хода.
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