Лижэнь объяснил, почему предпочитает раздумья в комнате отдыха сидению за доской

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь объяснил, почему периодически удаляется в комнату отдыха во время игры.

Во второй партии матча за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим китайский спортсмен во время своего хода ушёл в комнату отдыха на значительное количество времени. Партия закончилась победой российского шахматиста.

«Раздумья в комнате отдыха напоминают мне об игре онлайн. Это сильно отличается от раздумий за доской. К доске я подходил только, когда были серьёзные проблемы, но, кажется, слишком поздно», — передаёт слова Лижэня с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Напомним, во второй партии Непомнящий играл чёрными фигурами. В середине партии россиянин перехватил инициативу и вынудил Дин Лижэня допустить ошибку и начать обороняться. Китайский спортсмен сдался после 29-го хода.