Экс-тренер Непомнящего назвал важной победу во второй партии матча за звание чемпиона мира

Владимир Поткин, экс-тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего, прокомментировал победу российского шахматиста во второй партии матча за титул чемпиона мира.

«Это важная победа! Дин Лижэнь пошёл на интересную борьбу, в дебюте применил достаточно редкую концепцию, но психологически он был не совсем готов к такой насыщенной борьбе. Ключевой момент партии — когда соперники в столь редком дебюте при переходе в миттельшпиль стремились получить свою позицию. Дин Лижэнь где-то переоценил позицию, и Ян развил очень хорошую атаку на короля, играл на одном дыхании, с хорошей фантазией. Видно, что голова у Яна хорошо работала в этот день.

Партия очень важная, придаёт хороший импульс в самом начале, когда соперники только входят в поединок. Это показывает, что Ян на данном отрезке играет более уверенно и заслуженно победил. Это хороший задел на будущее», — сказал Поткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.