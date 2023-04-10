Непомнящий: если Лижэню комфортнее раздумывать в комнате отдыха — пусть так и будет

Роосийский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался на тему того, что его соперник по матчу за мировую шахматную корону китаец Дин Лижэнь во время завершившейся сегодня второй партии на долгое время удалился в комнату отдыха.
«Я могу только согласиться с Дином, это напоминает мне онлайн-игру во время коронавируса. А что касается шуток со стороны… Если комфортнее раздумывать в комнате отдыха — пусть так и будет. Я не думаю, что должны быть какие-то ограничения. В Дубае я и сам проводил много времени в комнате. Но в основном потому, что много ел, а к доске выйти с закусками не мог», — передаёт слова Непомнящего с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
Напомним, во второй партии Непомнящий играл чёрными фигурами. В середине партии россиянин перехватил инициативу и вынудил Дин Лижэня допустить ошибку и начать обороняться. Китайский спортсмен сдался после 29-го хода.
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