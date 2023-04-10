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Непомнящий: если Лижэню комфортнее раздумывать в комнате отдыха — пусть так и будет

Непомнящий: если Лижэню комфортнее раздумывать в комнате отдыха — пусть так и будет
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Роосийский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался на тему того, что его соперник по матчу за мировую шахматную корону китаец Дин Лижэнь во время завершившейся сегодня второй партии на долгое время удалился в комнату отдыха.

«Я могу только согласиться с Дином, это напоминает мне онлайн-игру во время коронавируса. А что касается шуток со стороны… Если комфортнее раздумывать в комнате отдыха — пусть так и будет. Я не думаю, что должны быть какие-то ограничения. В Дубае я и сам проводил много времени в комнате. Но в основном потому, что много ел, а к доске выйти с закусками не мог», — передаёт слова Непомнящего с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Напомним, во второй партии Непомнящий играл чёрными фигурами. В середине партии россиянин перехватил инициативу и вынудил Дин Лижэня допустить ошибку и начать обороняться. Китайский спортсмен сдался после 29-го хода.

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